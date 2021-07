Donnarumma, altra rimpatriata in salsa Milan: ecco il post di Locatelli

Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli continuano a celebrare la vittoria dell'Europeo. I due ex Milan sono insieme in vacanza

Un Europeo è per sempre. Lo sa bene Gianluigi Donnarumma, che ha deciso di farsi tatuare la Coppa sulla pelle. Una vittoria che non smette di essere celebrata dai protagonisti di questa impresa. Tra questi ecco gli ex Milan Manuel Locatelli e, appunto, Donnarumma. Il centrocampista del Sassuolo ha postato una foto in cui indica proprio il tatuaggio di Gigio e scrive la semplice ma significativa didascalia 'Campioni' sul post. I due si stanno godendo il meritato relax. Dopo l'incontro con l'ex presidente Silvio Berlusconi, continuano dunque le rimpatriate dell'ex portiere rossonero. Ecco la foto.