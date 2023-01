Ex Milan, Castillejo compie 28 anni: gli auguri social dei rossoneri

Il 18 gennaio del 1995 nasceva Samu Castillejo, che oggi compie quindi 28 anni. Lo spagnolo è rimasto nei ricordi e nel cuore dei tifosi del Milan, perché ha sempre dato tutto per la maglia, anche quando il minutaggio era ridotto per delle scelte tecniche. Non si è mai tirato indietro e si è sempre messo a disposizione dei diversi tecnici alternatisi sulla panchina del Diavolo.