Europa League, la carica di De Jong: “Con grinta ragazzi, forza Milan!” (Video)

Nigel De Jong, ex centrocampista rossonero, ha postato un messaggio su Twitter in cui carica il Milan in vista del match contro lo United

Renato Panno

Manca sempre meno all'importante match di questa sera tra Milan e Manchester United. I rossoneri possono contare su un leggero vantaggio ottenuto nella partita d'andata, visto l'1-1 agguantato nel finale ad Old Trafford. Attraverso il proprio profilo Twitter un tifoso d'eccezione ha voluto sostenere il club rossonero. Si tratta di Nigel De Jong, ex centrocampista del Diavolo, che ha postato un videomessaggio motivazionale per caricare la squadra. "Ci vuole grinta per conquistare la prossima finale, forza Milan!". Ecco il post. La probabile formazione del Milan di questa sera. Novità clamorosa in attacco