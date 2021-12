Empoli-Milan 2-4, Theo Hernandez: “Buon Natale, ci vediamo presto”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è intervenuto sui social per festeggiare la vittoria contro l'Empoli e il ritorno al gol

Finalmente Theo Hernandez e un gol che non arrivava esattamente da tre mesi. Era il 22 settembre quando il terzino sinistro timbrava il cartellino contro il Venezia per l'ultima volta. Il Covid, successivamente, ha deciso di fermare il rendimento di uno dei calciatori più importanti in assoluto per il Milan. Contro l'Empoli il classe 1997, oltre alla rete, ha dimostrato un miglioramento fisico che non può che far sorridere i tifosi. Attraverso i suoi profili social, ecco il post in cui augura un sereno Natale ai suoi followers. Mercato Milan, che occasione a centrocampo per gennaio! Le ultime >>>