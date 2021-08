Donnarumma con Ragno e Dida: incontro nostalgico in salsa Milan (FOTO)

Gianluigi Donnarumma ha incontrato i suoi ex preparatori ai tempi del Milan. Ecco la foto pubblicata dall'ex portiere rossonero

Il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg ha inevitabilmente lasciato l'amaro in bocca ai tifosi del Milan. La decisione di lasciare il club che lo ha cresciuto a parametro zero è un'ulteriore aggravante. Ma il classe 1999 non dimentica i colori rossoneri. Come dimostra una foto apparsa su una 'story' Instagram, il portiere ha posato insieme a Gigi Ragno e Nelson Dida, suoi ex preparatori al Milan. La didascalia 'The Last Dance' riprende la nota serie tv dedicata alla leggenda del basket Micheal Jordan. Un 'ultimo ballo' con il passato prima di tuffarsi nella sua nuova avventura? Ecco la foto.