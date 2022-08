De Ketelaere: “Tifosi rossoneri, ci vediamo a San Siro. Forza Milan!”

"Una nuova città, un nuovo Paese, una nuova avventura". Scrive così il Milan su Twitter nel pubblicare un video che mostra i momenti salienti dei primi passi di Charles De Ketelaere da giocatore rossonero. Si parte dal suo arrivo all'aeroporto di Milano Linate Prime, in cui è stato accolto da diversi tifosi presenti sul posto nonostante la tarda ora. Poi, il giorno successivo, il classico iter che è partito dalle visite mediche della mattina, fino ad arrivare alla firma del tardo pomeriggio.

Alla fine del video, inoltre, il calciatore classe 2001, in perfetto italiano, ha pronunciato una frase rivolta ai suoi nuovi supporters: "Tifosi rossoneri, ci vediamo a San Siro. Forza Milan!". Tifosi che non vedono l'ora di vederlo all'opera.