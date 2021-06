Danimarca, Kjaer: “Continuiamo così, prossima fermata Baku”

Simon Kjaer, capitano della Danimarca e difensore del Milan, ha celebrato così il passaggio ai Quarti di Finale di Euro 2020

Dopo le due sconfitte consecutive ad inizio girone e l'episodio del malore di Christian Eriksen sempre davanti agli occhi, la Danimarca ha reagito da grande. La vittoria contro la Russia per 4-1 ha permesso agli scandinavi di approdare agli Ottavi di finale. Qui, contro il Galles, sono arrivati altri 4 gol che hanno permesso il passaggio ai Quarti di Finale. Attraverso i propri profili social il capitano e difensore del Milan Simon Kjaer non ha potuto far altro che gioire di un traguardo difficilissimo da pronosticare. Queste le parole: "Continuiamo così, andiamo avanti nell'Europeo! Prossima fermata: Baku. Grazie alla città di Amsterdam e a tutta la Danimarca per il forte sostegno". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo