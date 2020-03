NEWS MILAN – La nostalgia per il mondo del calcio è inevitabile per chi, giornalmente, lavorava e si allenava. Tra questi c’è Gianluigi Donnarumma. Ma anche per i tifosi, che ormai da settimane non vedono partite, o per gli stessi giornalisti che non le commentano e analizzano. Insomma, una nostalgia che comunque non è paragonabile alle sofferenze che il coronavirus sta causando nel mondo, è chiaro.