Coronavirus – Il Milan ringrazia per le donazioni e invita a sostenere AREU

NEWS MILAN – Il Milan, con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha ringraziato tutti quelli che, finora, si sono mobilitati per contrastare la pandemia da coronavirus mediante una donazione ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia.

Il club rossonero, che insieme a ‘Fondazione Milan‘ ha elargito 250mila euro ad AREU per fornire tutta l’assistenza necessaria per coloro i quali sono stati colpiti dal CoVid_19, ha invitato anche tutti a continuare con le donazioni, perché anche un piccolo gesto e pensiero può fare la differenza in questa guerra contro un nemico invisibile.

Si è fatto valere, in queste ore, anche l’ex Presidente rossonero, Silvio Berlusconi, resosi autore di una maxi-donazione alla Regione Lombardia per fronteggiare l’emergenza coronavirus: clicca qui per tutti i dettagli.

