Coronavirus, Baresi: “L’Italia ce la farà. Vogliamoci bene” | Milan News

Ultime notizie Milan News: il messaggio di Baresi

MILAN NEWS – Il coronavirus continua a preoccupare il mondo. Lombardia è in zona rossa dopo l'ultimo DPCM, entrato in vigore proprio nella giornata di oggi. Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha scritto un messaggio di speranza sul proprio account Twitter: "L'Italia ce la vuole fare e ce la farà, facciamo un altro sforzo per chi rischia la vita per salvare quella degli altri. Mascherina, igiene e distanza. Vogliamoci bene".