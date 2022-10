È il compleanno di Vranckx: il post di auguri del Milan sui social

" Aster Vranckx è atterrato nel pianeta rossonero alla fine del calciomercato estivo. Dopo qualche settimana a Milanello festeggia oggi il suo primo compleanno da giocatore del Milan", si può leggere, poi, sul sito web ufficiale della società di Via Aldo Rossi.

"Per il centrocampista classe 2002, pilastro della nazionale Under 21 belga , apprezzato nel finale dell'importante vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria , il migliore augurio è quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle prossime uscite".

"In una stagione intensa e ricca di appuntamenti ci sarà spazio per tutti e siamo sicuri che un giocatore dalle qualità di Vranckx si farà trovare pronto. Tanti auguri Aster!". Milan, guai seri in difesa: le ultime sull'infortunio di Calabria >>>