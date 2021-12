Compleanno Tomori, ecco gli auguri del Milan sui social | News

Fikayo Tomori, difensore del Milan, festeggia oggi il suo 24° compleanno. Ecco il post di auguri del club rossonero sui propri canali social

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, meglio noto come Fikayo Tomori, è nato a Calgary ( Canada ) il 19 dicembre 1997 , ma è naturalizzato inglese . Giunto al Milan nel gennaio 2021 inizialmente in prestito dal Chelsea , poi riscattato al termine della scorsa stagione, è costato, in tutto poco più di 29 milioni di euro.

Finora, con il Milan, Tomori ha totalizzato 42 partite tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali e segnato 2 gol (uno contro la Juventus in Serie A, uno contro il Liverpool in Champions League).