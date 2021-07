Compleanno Sebastiano Rossi, gli auguri del Milan sui social

Sebastiano Rossi compie 57 anni: il Milan gli augura un buon compleanno su Twitter. Ecco il suo palmarès con i rossoneri.

Il Milan fa gli auguri di compleanno a Rossi con questo tweet, scrivendo nella didascalia: "Super Seba festeggia 57 anni: tanti auguri". Molti tifosi del Diavolo nostalgici commentano il post su Twitter con commenti tipo: "Idolo della mia infanzia", "Per sempre un cuore rossonero".

Rossi detiene il record di imbattibilità in trasferta nella Serie A a girone unico, essendo rimasto imbattuto tra il 7 novembre 1993 e il 27 marzo 1994, ovvero per otto partite intere e due spezzoni pari a 929 minuti.