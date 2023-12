Compleanno Milan, Pato: “Storia, gioia e amore. Auguri” | FOTO

Fondato, ufficialmente, il 16 dicembre 1899, oggi il Milan festeggia il suo 124° compleanno. Il club rossonero ha voluto celebrare la ricorrenza pubblicando, sui propri account social ufficiali, questo video. Ricordando come, per il Milan, siano stati finora "124 anni di storia, gioia e amore". Non solo il club. Anche alcuni ex giocatori rossoneri hanno festeggiato il compleanno del Diavolo sui social. Uno di questi Alexandre Pato. Ecco il suo post su X.