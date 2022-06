Compleanno Maldini, le parole di Seedorf: “Sei ciò che serviva al Milan”

Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore del Milan, ha dedicato un pensiero a Paolo Maldini nel giorno del suo compleanno

Insieme, nel grande Milan di Carlo Ancelotti, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere. A distanza di anni la stima non può che rimanere intatta. Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore rossonero, ha dedicato un pensiero a Paolo Maldini nel giorno del suo compleanno. L'olandese, attraverso una story Instagram, ha augurato buon compleanno alla persona che, a suo avviso, serviva per ricostruire una mentalità vincente dopo anni difficili. Queste le sue parole.