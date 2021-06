Compleanno Maldini, è amore sui social: i post per la leggenda del Milan

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, compie nella giornata di oggi 53 anni. Tanti i messaggi d'auguri sui social

Giornata speciale per Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del Milan . L'ex difensore rossonero spegne oggi 53 candeline . Con i colori del Diavolo ha vinto praticamente tutto: 7 scudetti, 5 Champions League, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe intercontinentali e 1 Mondiale per Club.

Bene anche da dirigente, anche se non sono ancora arrivati trofei. Per Maldini sarà un'estate di lavoro, con il mercato del Milan in continuo fermento, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto concerne le uscite. Tanti i messaggi di auguri arrivati sui social: dagli ex compagni agli attuali calciatori rossoneri fino alla Nazionale italiana.