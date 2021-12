Compleanno Kessié, ecco gli auguri del Milan sui social | News

Franck Kessié, centrocampista del Milan, festeggia oggi il suo 25° compleanno. Il club rossonero gli ha fatto così gli auguri sui social

Kessié, nato a Ouragahio ( Costa d'Avorio ) il 19 dicembre 1996 , gioca nel Milan dalla stagione 2017-2018 , quando fu prelevato dall' Atalanta inizialmente con la formula del prestito biennale, poi tramutatosi in acquisto a titolo definitivo, per un totale di 32 milioni di euro.

Finora, in maglia rossonera, Kessié ha totalizzato 203 gare tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali, segnato 33 gol e fornito 16 assist. Il suo contratto, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e, al momento, non è ancora stato rinnovato. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>