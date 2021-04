Compleanno Kaká, gli auguri del Milan: “Giocatore di eleganza e classe”

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, compie oggi 39 anni. Il club rossonero gli ha augurato buon compleanno sui canali social ufficiali

Kaká è rimasto al Milan fino al 2009, per poi trasferirsi al Real Madrid dietro pagamento di ben 67,2 milioni di euro. Ha fatto poi ritorno in rossonero per una stagione, 2013-2014. In totale, Kaká ha indossato 307 volte la maglia del Diavolo, segnando ben 104 gol.