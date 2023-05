Buon compleanno Junior Messias: gli auguri social del Milan | News

"Umiltà, entusiasmo e affidabilità. Junior Messias è alla sua seconda stagione con la maglia del Milan e sin dal suo arrivo nella famiglia rossonera si è sempre dimostrato uno su cui potere contare. Sono tante le istantanee già indelebili, nella storia del brasiliano con i nostri colori: Junior, che oggi compie 32 anni, ha saputo incidere in Serie A e in Champions League, con gol importanti e prestazioni di livello. Nel giorno di Spezia-Milan per lui arriva anche il secondo compleanno in rossonero: tanti auguri!".