Compleanno Ibrahimovic, Leao celebra lo svedese sui social: “Legend”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, compie oggi 41 anni. Lo svedese sta recuperando dall'operazione al ginocchio dello scorso maggio e punta a tornare in campo per gennaio 2023. Com'è normale che sia sonno già arrivati diversi messaggi di auguri dal mondo del calcio: uno di questi è stato preso in prestito da Rafael Leao per elogiare il suo compagno di squadra.