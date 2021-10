Compleanno Daniel Maldini: gli auguri del Milan sui social

Daniel Maldini, attaccante del Milan, festeggia oggi il suo 20° compleanno. Ecco gli auguri del club rossonero sui canali ufficiali

Daniel Maldini ha esordito in Serie A con il Milan il 3 febbraio 2020, a 'San Siro', contro l'Hellas Verona (1-1). La sua prima rete nella massima serie, come si ricorderà, è arrivata il 25 settembre scorso, sul campo dello Spezia (1-2 per il Diavolo).