Colonia-Milan, debutta la nuova prima maglia 2022-2023 (FOTO)

Oggi in occasione dell'amichevole Colonia-Milan i rossoneri giocheranno con la nuova prima maglia per la stagione 2022-2023

Alle ore 19:00 , al 'RheinEnergieStadion', si disputerà Colonia-Milan , partita amichevole valida per l'11^ edizione della 'Telekom Cup'.

Il Milan di Stefano Pioli, che giocherà il suo primo test match ufficiale precampionato, scenderà in campo, così come si evince dagli scatti pubblicati sugli account social ufficiali del club, con la nuova prima maglia per la stagione 2022-2023.