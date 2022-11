Cassano: “Milan, gol con mille dubbi. Squadra che non muore mai”

"Il Milan ha sofferto contro una buonissima Fiorentina. Il Milan è partito in vantaggio con una bellissima azione, Leao e Giroud, il portoghese è andato dentro, ha fatto gol e poi grande Fiorentina il primo tempo: meritavano il pareggio e anche un gol in più. Poi nel secondo tempo c'è stata una partita bellissima, aperta da tutti e due i lati. Il Milan ha trovato il gol all'ultimo con mille dubbi e mille situazioni. La Fiorentina poteva fare il secondo gol, ha fatto un salvataggio clamoroso Tomori su Ikone, ma è stata una partita bellissima. Però il Milan continua ad essere una squadra che non muore mai e te la ritrovi fino in fondo. Hanno fatto una bellissima vittoria prima della sosta". Brahim Diaz va ai Mondiali con il Marocco? Ecco perché è possibile