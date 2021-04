Calhanoglu e la nascita del figlio. Il Milan: “Congratulazioni a mamma e papà”

Bellissima notizia in casa Calhanoglu: nato il suo secondogenito. Questo il messaggio di auguri del Milan su Twitter

Hakan Calhanoglu è diventato papà per la seconda volta. Dopo il viaggio in Germania nella giornata di ieri, ecco la gioia del numero 10 che ha accolto così il nuovo arrivato. Non poteva mancare il messaggio di auguri del Milan che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso questo pensiero di auguri nei confronti del suo giocatore. Questo il post.