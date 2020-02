Calhanoglu compie 26 anni: gli auguri del Milan su sito web e social

NEWS MILAN – Hakan Calhanoglu, nato a Mannheim (Germania) il giorno 8 febbraio 1994, compie oggi 26 anni. Il Milan, club in cui il fantasista turco è arrivato il 3 luglio 2017 per circa 23 milioni di euro, gli ha augurato un felice compleanno sui propri canali social ufficiali e non soltanto.

Ecco, infatti, come la società rossonera ha voluto dedicare un pensiero a Calhanoglu anche attraverso il proprio sito web ufficiale, ‘acmilan.com‘.

“E sono 26! Oggi il nostro numero 10 Hakan Calhanoglu festeggia il suo compleanno. Alla terza stagione in rossonero, Hakan è arrivato dal Bayer Leverkusen nell’estate del 2017 e, durante questa stagione, con il Milan ha scollinato quota 100 presenze, condite da 17 gol e 24 assist. Giocatore polivalente, abile sia in mediana che nel tridente offensivo, Çalha può essere sicuramente una pedina importante per vivere un grande finale di stagione dopo un inizio complicato per tutti. Buon compleanno Hakan!”.

Calhanoglu sarà sicuramente titolare nel derby di Milano di domani sera, Inter-Milan, all’interno di una formazione titolare che il tecnico rossonero Stefano Pioli medita di cambiare un po’ … per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android