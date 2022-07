Calciomercato Milan, Maignan “chiama” Renato Sanches: “Il rosso ti dona”

Mike Maignan"chiama"Renato Sanches al Milan. Il centrocampista del Lille rimane un obiettivo rossonero e nelle ultime ore sembra essersi riaccesa una fiammella di speranza. Olivier Létang, Presidente del Lille, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare i due nuovi acquisti Mohamed Bayo e Rémy Cabella, ha parlato anche del portoghese: "Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà il PSG o il Milan".