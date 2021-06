Calciomercato Milan – Il possibile ritorno di Bakayoko spacca la tifoseria

Il possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan divide i tifosi rossoneri. Molti i pareri negativi espressi sui social

Il possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan scatena le reazioni dei tifosi rossoneri. I social sono diventati lo sfogatoio di chi non accetterebbe di buon grado il rientro in rosa del francese. La stagione non esaltante del centrocampista con la maglia del Napoli ha innescato i commenti negativi.