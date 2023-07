Calciomercato – Ecco l’arrivo di Tonali al Newcastle | VIDEO

L'account Twitter del Newcastle ha postato il video dell'arrivo all'aeroporto di Tyneside di Tonali, ex centrocampista del Milan

Il Milan ha ceduto ufficialmente Sandro Tonali al Newcastle . Il club inglese, dopo il comunicato, ha postato sui social anche l'arrivo del centrocampista italiano in Inghilterra. Ecco il tweet con il video.

"Tonali atterra a upon Tyne". Per l'ex centrocampista del Milan inzia la nuova avventura in Premier League. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Pulisic a un passo dai rossoneri. Le ultime