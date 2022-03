Cagliari-Milan 0-1: la reazione social di Maignan agli insulti razzisti

Mike Maignan, al termine di Cagliari-Milan, bersagliato da oggetti ed insulti razzisti. Il portiere rossonero ha reagito così sui social

Al termine di Cagliari-Milan , partita vinta dal Diavolo per 0-1 , il portiere rossonero Mike Maignan è stato bersagliato dal lancio di oggetti da parte dei tifosi sardi. I quali, non contenti, hanno anche indirizzato degli insulti razzisti nei confronti del francese ex Lille e di Fikayo Tomori .

Per via di questo increscioso episodio di razzismo avvenuto alla 'Unipol Domus', è scoppiato un parapiglia nel finale, visto che Maignan ha replicato facendo il gesto delle orecchie al pubblico del Cagliari e, pertanto, João Pedro e Zlatan Ibrahimović si sono affrontati a muso duro.

È inconcepibile dover assistere ancora a situazioni di questo tipo. E meno male che la giornata di Serie A si caratterizzava proprio per lo slogan 'Keep Racism Out', ovvero la volontà del massimo campionato di combattere, condannare e bandire ogni forma di razzismo dai propri campi. Missione fallita.