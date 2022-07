Buon compleanno a Tommaso Pobega: gli auguri del Milan sui social

Buon compleanno a Tommaso Pobega, che spegne oggi 23 candeline. Il centrocampista è rientrato in rossonero da prestito al Torino. Ottima stagione in granata per il classe 1999 triestino. Ora Pobega si giocherà le sue carte al Milan ed ha la fiducia di Stefano Pioli, che conta su di lui per la prossima stagione. Un'alternativa importante a centrocampo. Anche il Milan, sui social, augura buon compleanno a Pobega: "Buon compleanno a un ragazzo che respira rossonero! Sono 23!".