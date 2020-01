Brescia-Milan, il nuovo Rebic esulta sui social: “+3”

NEWS MILAN – E’ un momento d’oro per Ante Rebic. Dopo la doppietta contro l’Udinese, infatti, è arrivato anche il gol vittoria contro il Brescia.

Rebic domenica aveva pronunciato queste parole “Voglio dimostrare di meritare questa maglia. Non sono qui per caso e voglio fare qualcosa per cui essere ricordato”, che testimoniano come il croato non abbia nessuna intenzione di essere una meteora. Nella giornata di oggi, invece, l’ex Fiorentina ha pubblicato un post in cui si è limitato a scrivere un semplice + 3, accompagnato dalla foto dell’esultanza di ieri. Poche parole e tanti fatti: è questa la nuova strada intrapresa da Ante Rebic.