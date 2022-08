Brahim Diaz sui social: “Oggi è il giorno. Forza Milan!”

Brahim Diaz, che dovrebbe essere riconfermato tra i titolari anche per Atalanta-Milan, ha dedicato un tweet al match di stasera

Brahim Diaz, che dovrebbe essere riconfermato tra i titolari anche per Atalanta-Milan, ha dedicato un tweet al match di stasera. Un messaggio di incoraggiamento alla squadra, in vista di una partita difficile in trasferta. "Oggi è il giorno. Forza AC Milan!", ha scritto Brahim Diaz sul proprio profilo.