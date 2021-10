Bologna-Milan 2-4, Ibrahimovic si autocelebra sui social: “Infinito”

Zlatan Ibrahimovic, in rete nel finale di Bologna-Milan 2-4, è il quarto marcatore più anziano nella storia del campionato di Serie A

Zlatan Ibrahimovic , 40 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, è andato in rete nel finale di Bologna-Milan 2-4 . Lo svedese tornava titolare dopo cinque mesi e non ha deluso le aspettative. Diventando, tra l'altro, il quarto marcatore più anziano nella storia del campionato di Serie A .

Davanti a lui, soltanto Alessandro Costacurta, Silvio Piola e Pietro Vierchowod. Ecco perché, in un post pubblicato sui suoi account social ufficiali, Ibrahimovic ha voluto autocelebrarsi, come spesso accade. Come didascalia alla foto che lo ritrae esultare per la sua marcatura, la dicitura 'Infinito'.