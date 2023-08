Bologna-Milan 0-2, Reijnders da record: ecco la statistica di opta

Opta, una società che calcola dati sportivi, ha evidenziato una statistica record su Reijnders nel suo esordio ufficiale in Bologna-Milan

La prestazione all'esordio in campionato di Tijjani Reijnders del Milan è stata molto più che convincente. L'olandese ha dimostrato di essere pronto sia dal punto di vista fisico che in quello tattico è pronto a questa nuova avventura in una grande squadra. Già si era intravisto dell'ottimo potenziale nelle giocate svolte durante le amichevoli precampionato ma la partita disputata ieri dall'ex AZ Alkmaar è stata quella di un campione. A parlare di Reijnders e del Milan è stata anche Opta.