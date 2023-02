Bologna, Orsolini manda ko l’Inter: esultanza incontenibile | Video

Ieri pomeriggio, nel 'lunch match' della 24^ giornata di Serie A, il Bologna ha battuto l'Inter per 1-0 con un gol di Riccardo Orsolini al 76'. L'attaccante rossoblu, con un passato nella fila dell'Ascoli e, anche se per poche partite, anche nell'Atalanta, ha trafitto il portiere nerazzurro André Onana sfruttando il suggerimento in profondità di Jerdy Schouten.