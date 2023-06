Bennacer veste sempre rossonero e posta: “That Milan Touch” | News

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, come noto, dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi, almeno fino all'inizio del 2024, per l'infortunio rimediato nella scorsa stagione e che gli ha fatto saltare match importantissimi. L'algerino sta continuando ad effettuare il suo percorso di riabilitazione e spesso posta sui social alcune sue foto, come avvenuto qualche giorno fa.