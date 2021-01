Benevento-Milan, Kjaer: “Pronto per domani. Buon anno”

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Simon Kjaer con un post su Instagram comunica di essere pronto per la trasferta di domani a Benevento. “Pronto per domani. Buon anno”, ha scritto il difensore danese che domani rientrerà dal 1′ dopo circa un mese di stop per guai muscolari.