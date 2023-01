Barcellona, Supercoppa in tasca. Sui social spunta la bacheca del Milan

A segno, per i catalani, Gavi (33'), Robert Lewandowski (45') e Pedri (69'). Inutile, per i 'Blancos', la rete di Karim Benzema in pieno recupero (93'). Trofeo, dunque, ai blaugrana.

Con Xavi che, finalmente, ha potuto festeggiare la prima vittoria alla guida del Barça. La curiosità di serata? Su alcune grafiche social, per celebrare il successo dei 'Culers', hanno utilizzato la sala trofei di 'Casa Milan', come si evince chiaramente da questa immagine.

Per rappresentare, dunque, un trofeo finito sulla bacheca dei catalani, si è pensato di utilizzare quella ampia presente in Via Aldo Rossi, che racchiude gli innumerevoli trofei - italiani ed internazionali - vinti dal Diavolo in quasi 124 anni di storia. Che sia, magari, di buon auspicio per il Milan, impegnato anch'egli in Supercoppa a Riyad dopodomani? Mercato Milan, un altro attaccante a gennaio? L'idea di Maldini >>>