Balotelli pungola Mancini: “In Italia ci sono attaccanti ancora in forma”

Nella prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024, l'Italia ha perso contro l'Inghilterra nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, partendo con il piede sbagliato. Sebbene sia andato a segno l'oriundo Mateo Retegui, il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha sottolineato il problema degli attaccanti: “In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano”.

Queste parole sembrano non essere proprio andate giù a un giocatore in particolare, Mario Balotelli, il quale ha voluto pungolare attraverso il suo profilo Instagram proprio Roberto Mancini con alcune parole al veleno: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma, fidatevi”. E ha poi continuato: “Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai”.

La verità, però, è che Mario Balotelli da quando è arrivato al Sion ha siglato appena 5 reti nella Super League, che non sono bastati per evitare al suo club l'ultimo posto in classifica. Per non parlare poi delle numerose contestazioni da parte dei tifosi di cui è stato vittima l'attaccante italiano.