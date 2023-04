Tanti auguri a Valerio Fiori: il messaggio social del Milan

Il nome di Valerio Fiori è uno di quelli legati particolarmente al mondo Milan. Da giocatore ha vestito la maglia rossonera negli ultimi 9 anni della sua carriera, dal 1999 al 2008, solamente in due occasioni. Una in Serie A contro il Piacenza e una in Coppa Italia contro la Sampdoria. Una volta ritiratosi, però, è rimasto al Milan e per otto anni ha rivestito il ruolo di preparatore di portieri fino al 2016, per poi tornare nella stagione 2018/2019.