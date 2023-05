Tanti auguri a Dino Sani: il messaggio social del Milan

In appena tre stagioni, negli anni '60 del secolo scorso, aveva segnato 14 reti in tre stagioni con la maglia del Milan da centrocampista e nel suo palmares spicca uno Scudetto, conquistato nel 1961/1962 e una Coppa dei Campioni, arrivate nel 1962/1963. Stiamo parlando di Dino Sani, ex mediano rossonero e campione del mondo con il Brasile a Svezia 1958.