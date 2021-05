Atalanta-Milan 0-2, Donnarumma: “Che squadra! Obiettivo raggiunto”

Gigio Donnarumma raggiante sui social per Atalanta-Milan 0-2: tre punti a Bergamo e qualificazione in Champions League agguantata e meritata

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma è stato uno dei rossoneri più felici per Atalanta-Milan 0-2. Il successo in casa della 'Dea', infatti, ha consentito al Milan di tornare in Champions League dopo sette anni. Il portiere rossonero, al suo quinto 'clean sheet' consecutivo, ha manifestato tutta la sua gioia nella notte in un post pubblicato sui propri account social ufficiali.