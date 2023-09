Atalanta, Maehle: “Gasperini era un dittatore”. E Demiral conferma

Intervistato durante la conferenza stampa dal ritiro con la Danimarca, il terzino del Wolfsburg, Joakim Maehle, ha parlatoanche di Gasperini: "L'allenatore decideva davvero su tutto. Se per esempio avevamo una doppia seduta di allenamento e nel pomeriggio diceva che dovevamo rimanere a dormire al centro la sera perché pensava che dovessimo farlo non ti era permesso tornare a casa. Si potrebbe definire ‘gestione basata sulla paura' o cattiva gestione, o comunque la si voglia chiamare, ma almeno ora sono preparato a ciò che incontrerò in seguito. Non ti senti una persona. Ti senti un numero. Non hai alcun tipo di dialogo con l'allenatore. Può tormentare qualcuno anche per cose banali".