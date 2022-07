Amichevole Marsiglia-Milan 0-2, Kjaer: “Felice di essere tornato”

Otto lunghi mesi difficili da digerire, in cui non ha potuto aiutare i compagni a conquistare il 19° scudetto della storia del Milan. Da quel maledetto 1 dicembre, infatti, Simon Kjaer ha avuto un solo pensiero in testa: recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio rimediato contro il Genoa. Quel momento è finalmente arrivato e, in occasione dell'amichevole contro il Marsiglia, il danese è ritornato ad essere un calciatore a tutti gli effetti.