Ajax, gli aggiornamenti su van der Sar: “Condizioni stabili ma preoccupanti”

Edwin van der Sar è stato colpito da un'emorragia celebrale e al momento si trova in terapia intensiva. L' Ajax , di cui l'ex portiere è il direttore generale, ha diramato gli ultimi aggiornamenti sulla salute dell'olandese. Ecco il tweet.

"Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L'Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno".