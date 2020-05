9 Maggio 1993 – Van Basten, l’ultimo gol con la maglia del Milan | VIDEO

MILAN NEWS – Sono passati esattamente 13 anni dall’ultimo gol di Marco Van Basten con la maglia del Milan. L’olandese in quella occasione segnò la rete del momentaneo 0-2 su assist al bacio di Roberto Donadoni. Il match finì poi 3-1 per i rossoneri, che a fine anno vinsero lo scudetto. Uno scudetto amaro, che porterà per sempre il ricordo dell’ultima perla di uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Ecco il video pubblicato dai canali social del Milan:

