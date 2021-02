4 Dicembre 2016, Milan-Crotone 2-1: gol e highlights del match (Video)

Milan-Crotone, il match datato 4 Dicembre 2016

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso il video del primo match contro il Crotone. Una partita dura quella datata 4 Dicembre 2016, con i calabresi in vantaggio grazie al gol di Diego Falcinelli. Rimonta del Milan con il gol di testa di Mario Pasalic su calcio d’angolo e con Gianluca Lapadula che, nei minuti finali, conclude con il destro in area di rigore. In mezzo un rigore sbagliato da Mbaye Niang. Ecco il video.

