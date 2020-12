22 Settembre 2001, Milan-Lazio 2-0: gol e highlights del match (Video)

Milan-Lazio, gol e highlights del match datato 2001

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Uno sforzo in più per l’ultima partita del 2020. E’ questa la richiesta di Stefano Pioli che, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato in conferenza stampa. Rimangono molte le assenze certe in casa rossonera, con i dubbi su Sandro Tonali e Ante Rebic che verranno risolti nella giornata di domani. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di chiudere l’anno solare 2020 in testa alla classifica. Per questo motivo, come buon auspicio, il Milan ha pubblicato un vecchio match contro i biancocelesti. Orologi indietro al 22 settembre 2001, con Filippo Inzaghi e Martin Larsen a regalare la vittoria a San Siro grazie a due colpi di testa. Ecco il video.

