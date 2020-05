13 maggio 2012, Milan-Novara 2-1: il ricordo di Nesta sui social

MILAN NEWS – Alessandro Nesta, classe 1976, oggi allenatore del Frosinone, è stato un grande difensore del Milan per dieci stagioni, dal 2002 al 2012: in rossonero il centrale romano ha collezionato 326 gare, segnato 10 gol e vinto 10 trofei, ovvero 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club ed una Coppa Italia.

Esattamente otto anni fa, il 13 maggio 2012, al termine di Milan-Novara 2-1 a ‘San Siro‘, Nesta salutò il pubblico rossonero, il Diavolo ed il calcio italiano, prima di partire alla volta del Canada per giocare nella Major League Soccer statunitense (MLS) con il Montréal Impact.

Oggi, Nesta, attraverso i suoi canali ufficiali sui social, ha pubblicato qualche scatto di quella giornata, dimostrando di essere rimasto, anche a distanza di anni, molto legato al suo passato rossonero, alla squadra ed ai tifosi che tanto gli hanno dato nel corso della sua luminosa carriera.

