13 maggio 2012, Milan-Novara 2-1: addio Gattuso, Inzaghi e Nesta (FOTO)

MILAN NEWS – Esattamente otto anni fa, il 13 maggio 2012, lasciavano il club rossonero tre leggende del Diavolo, vale a dire il centrocampista Gennaro Gattuso (1999-2012), l’attaccante Filippo Inzaghi (2001-2012) ed il difensore Alessandro Nesta (2002-2012).

Gattuso, Inzaghi e Nesta salutarono i rossoneri ed il pubblico che tanto li ha amati al termine di Milan-Novara 2-1 a ‘San Siro‘. Il Milan, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha ricordato quel momento postando una serie di foto che ritraggono i tre, commossi, al loro ultimo atto della carriera da calciatori rossoneri, nonché il saluto della Curva Sud ai tre campioni.

Quel giorno era in campo anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese chiamato, al termine di questa stagione, a compiere una scelta importante. Restare o no al Milan per un altro anno?